新冠肺炎：國務院提6項措施　改善營商環境

官媒周二（21日）報道，國務院辦公廳日前印發《關於進一步優化營商環境更好服務市場主體的實施意見》（下稱《意見》）指，近年中國營商環境明顯改善，但仍然存短板和薄弱環節，尤其是受新冠肺炎疫情等影響，企業困難凸顯，所以要加快打造市場化法治化國際化營商環境。

《意見》提出6個方面政策措施，首先是持續提升投資建設便利度，改善再造投資項目前期審批流程等。其次是進一步簡化企業生產經營審批和條件，降低市場准入門檻，清理教育、醫療、體育等領域不合理准入條件等；第3是改善外貿外資企業經營環境，提高進出口通關效率；之後是進一步降低就業創業門檻，改善貨運司機、獸醫等部分行業從業條件；第5是提升涉企服務質量和效率，放寬小微企業、個體工商戶登記經營場所限制等；最後是完善營商環境長效機制，建立健全政策評估制度，以實施效果為重點。

此外，《意見》要求各地區各部門研究推出更多務實管用的改革舉措，國務院辦公廳要加強對強化統籌協調和督促落實，確保改革措施落地見效。