今年首宗本土登革熱案例　社區或有隱形患者

台灣的疾管署周二（21日）公布，台灣出現今年首宗本土登革熱案例，感染者為桃園一名約30多歲的男子。目前男子正在醫院接受治療，同居接觸者無疑似症狀，而當局研判源頭或是社區有隱性感染者。

患者居於桃園市桃園區玉山里，因先後有發燒、皮膚紅疹等症狀，上周三（15日）及周日（19日）四度就醫，最終在周一（20日）進行登革熱NS1快篩後，經檢驗確診感染登革熱第一型。

疾管署副署長莊人祥表示，患者近日沒有境外旅遊史，主要活動地在桃園市及桃園區住所附近，並曾因工作到台北市中山區等地。當局初步研判社區內或有隱性感染者，待進一步調查以釐清源頭。莊又透露，截至目前，今年全台累計有56宗境外移入登革熱病例，較近5年同期低。

疾管署同時公布台灣新增3宗日本腦炎，患者分別為桃園市中壢區60多歲男性、新北市新莊區30多歲女性及台中市梧棲區50多歲男性，發病日期介乎6月28日至7月8日，分別有發燒、頭暈、頭痛、意識改變等症狀，經就醫通報後確診，目前除台中市個案已出院外，其餘2人持續住院治療。