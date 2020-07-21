新冠肺炎：戲院復工首日　場均人次僅9人

內地戲院周一（20日）首日復工，截至當日下午6時，票房收入251萬元（人民幣，下同，約282萬港元），總出票11.13萬張，觀影場次9975場，場均人次9人，平均票價22.4元（約25港元）。業內人士指，票房表現在預期之內，但就上座率和票房情況，戲院仍面臨「開門虧損，不開門也虧損」的尷尬處境，因此大多戲院選擇暫不開業，待市場整體回暖後，才會吸引更多戲院重開，票房恢復尚需時日。

第23屆上海國際電影節同日正式線上開票，延續以往的搶票特點，今年電影節仍一票難求，開票5分鐘內已售出近10萬張電影票，售罄率達75%；開票一小時更售出12.8萬張電影票，售罄率達97%。展映將於本月25日至下月2日，在各大戲院及網上指定平台進行，據疫情防控工作要求，本屆影展每場上座率不會超過30%。

有分析指，觀影主力仍以一線、二線城市為主，大部分觀影人群更關心上映的電影，而非為了去戲院觀看電影。由於新片供給不足，舊片在網上都能觀看，因此觀眾去戲院的觀影動力不強。戲院開放初期受上座率限制及新片不足影響，預料內地整體票房將為歷史同期20%至30%；隨常態化防控措施逐步改善，以及上半年的電影陸續上映，上座率10月將恢復到往年同期水平，電影業有望迎來報復式消費。

北京市電影局周二（21日）宣布，位於全市低風險地區的戲院可於周五（24日）起有序重開，中高風險地區暫不開放營業。