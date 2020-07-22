蓬佩奧訪英與約翰遜討論香港問題　籲各國組聯盟對抗中國

美國國務卿蓬佩奧訪問英國，周二（21日）與英國首相約翰遜會面，雙方談到有關香港和新疆的議題。蓬佩奧會見記者時更向中國開火，聲稱中國利用新冠肺炎疫情牟取利益，又鼓勵全球其他國家組成聯盟對抗中國。

根據英國首相府的公布，蓬佩奧與約翰遜就全球安全及外交問題交換意見，包括中國在香港和新疆的行動，但暫未有公布相關的詳細內容。另外，兩人也談及伊朗的局勢與中東和平進程，也強調雙方致力達成有利於兩國經濟的英美自由貿易協議，以及情報聯盟「五眼聯盟」的重要性。另外，約翰遜亦提及了美國外交官薩庫爾拉斯的妻子安妮駕車撞死英國青年鄧恩（Harry Dunn）一事。

蓬佩奧其後亦與英國外相藍韜文會面，會後兩人舉行聯合記者會。會上蓬佩奧讚揚英國棄用華為建設5G網絡，稱這是避免資料落入中國共產黨手中的正確決定。此外，蓬佩奧又指控中國是「侵略者」，作出非法的領海主權主張、欺壓喜馬拉雅山周邊的國家，並且隱瞞新冠肺炎爆發，「可恥地」利用疫情牟取利益。蓬佩奧說：「我們希望可以建立一個理解到這些威脅的聯盟，並一起合作去說服中共，他們做出這種行為並不合乎他們的利益。我們希望每一個理解自由民主的國家，能夠清楚知道中共對他們造成的威脅。」

藍韜文則在發言中提到香港，他說：「英國很清楚知道要與美國及其他國家合作，保護我們的自由和利益，正如我們在香港事務中所表現的那樣，挺身保護我們的價值觀」。