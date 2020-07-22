女子看劇發現女主睡自己床上　起訴揭自家已成拍劇聖地

《我和我的兒女們》女主坐在林女的床上（上圖），林女自拍別墅照片佐證（下圖）。

內媒近日報道，浙江杭州市一名林姓女子，日前在看電視劇時，發現該電視劇的取景居然是自己早前買下但沒有長住的別墅，林女事後回到別墅，向該高檔屋苑的物業管理公司交涉，最終決定起訴劇組索賠300萬元（人民幣，下同，約332萬港元），並下架、停播有關劇集；而倒楣的是該案件開庭後，林女再被告知，自己的別墅不止該劇組用過，其他劇組也有進入別墅拍攝取景，林女只好臨時向法庭申請追加被告。

據了解，林女2015年在寧波慈溪市買下一幢別墅，當時他將別墅的備用鑰匙交給屋苑物業，要求物業在她不在慈溪期間，定期為自己別墅開窗通風。但在去年9月，林女在電視劇《我和我的兒女們》中，發現劇中女主角的家，正是自己的別墅，而且女主角睡得床也是自己的床。

經林女事後了解，涉事劇組在2017年底至2018年初，曾在自己不知情的情況下，進入別墅拍戲。林女隨機詢問物業管理公司，但對方工作人員在林女拿出電視劇畫面後，有關工作人員則無法回應有關問題。隨後，林女點算別墅中的損失，發現屋內一部升降機及指紋鎖都已經損壞；奢侈品絲巾、地氈、家具均有損耗；裝飾畫、投影、餐具都已經消失無蹤。

《我和我的兒女們》的出品方寧波影視是則表示，自己劇組是與該屋苑物業聯絡後，並與樓盤銷售人員以及開發商溝通之後，取得同意才進駐拍攝的，同時又表示，除《我和我的兒女們》外，另一部劇《大約是愛》在2018年也進駐林女別墅，拍攝了7日，並向物業繳付了6萬元（約6.7萬港元）租金，惟物業辯稱，6萬元款項是劇組使用屋苑會所及餐費，並不是場地費。

林女表示，自己在2018年一次性繳納三年管理費，一共6.4萬元（約7.2萬港元）「我們拿到了產權證，這些年也都繳納物業費，別墅卻被當作樣板房在使用，還在我們毫不知情的情況下出租給劇組拍攝，這件事太誇張了」。目前由於林女臨時追加被告，案件仍在處理中。