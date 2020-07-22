白鹿原現西漢早期大型墓葬　出土逾2200枚玉衣片

陝西西安市文物保護考古研究院周一（20日）指，為配合西安白鹿原水生態中心項目建設，該院在西安市灞橋區狄寨街道慄家村西發掘一處西漢早期墓羣，共發掘古墓葬27座，出土器物529件，包括陶鼎、盒、鈁、灶、帶鉤、鐵燈等，更出土玉衣片2200餘枚，將為漢代玉衣制度研究提供重要參考。

研究院指，該發掘項目去年3月通過國家文物局專家組檢查，專家組認定此次發掘的M1至M4共4座大中型墓葬為重要考古發現，但因盜墓葬式不明。其中，M1是由墓道、外藏槨、耳室、墓室構成的東西向「甲」字形斜坡墓道土壙墓，外藏槨位於墓道中偏西部，長4.5米、闊3米；木槨箱內有4套相對較為完整的車馬器件組合。

考古人員在M1槨室內出土玉衣片2200餘枚，是已知漢長安城周邊出土玉衣片最多的一座西漢墓。該墓出土器物190餘件，其中在東側箱南部出土有陶質樂俑一組，為西漢時期祭享樂隊的構成等方面研究提供重要資料。

M2葬具可見木槨，由東邊箱、南北邊箱和棺箱組成，出土器物60餘件；M3 葬具可見木槨，出土器物40餘件。M4是由斜坡墓道、過洞、天井、甬道、土壙墓室5個部分構成的「L」形斜坡墓道豎穴土壙墓，葬具為可見一槨一棺，木槨由頭箱、東、西邊箱和棺箱組成，出土器物80餘件。

研究院專家朱連華表示，M1規模宏大的墓室以及出土的2200餘枚玉衣片，帶有「家丞」字樣的封泥，完整的陶質伎樂俑、編鐘、編磬組合等，表明墓主身份應不低於列侯級。上述4座墓葬規模大、等級高，應當屬於霸陵陪葬墓，是次發掘對於了解霸陵陵區的構成以及陪葬墓的葬制具有重要意義。