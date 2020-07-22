新冠肺炎：包機運防疫物資抵烏魯木齊　北京娛樂場所周五重開

新疆烏魯木齊市再有確診病例，目前內地累計確診病例共83693宗，4634人死亡。上海一班包機周二（21日）凌晨運載1.46噸包括病毒毒隔離衣、防護衣、採樣管、藥品等抗疫物資，飛抵烏魯木齊。

據了解，南方航空上海分公司和南航物流公司華東區域營銷中心，在周一（20日）晚收到指令，要求他們出動包機為烏魯木齊運送防疫物資。南航隨即成立專項保障小組，建立臨時溝通群，及時完成運力排查、性能評估、機組選派、現場保障等工作，僅用了2個小時就完成了緊急包機起飛準備。

同時，南航物流公司也克服晚間人手緊張等問題，及時通知拖車司機、剷車司機、裝卸員進行操作，緊密組裝扎網，快速過磅；安排專人進行專項跟蹤駁運，針對物資單件貨物體積小、件數多的特點，啟動快速保障方案，將有關援疆抗疫物資運上包機。

另外，內地低風險地區的電影院周一正式解封，允許恢復營業，而早前出現疫情反彈的北京市，亦發出通知，指市內風險地區的劇院、卡拉OK、網吧、演出場所、娛樂場及互聯網上網服務營業場，均可於本周五（24日）有序開放。

北京文旅局指，市內歌舞廳、卡拉OK、迷你歌詠亭等娛樂場，在接納消費者人數不得超過核定人數的50%，包間接納消費者人數也不得超過核定人數的50%的情況下，可以重開，但消費者使用上述場所的時間均不得超過兩小時。

北京電影局局長王杰群表示，北京的電影院恢復營業後，須有一系列的措施防疫，包括採用網絡實名預約，無接觸方式售票，同時要交叉隔座，每場上座率不得超過30%，保證陌生觀眾間隔一米以上。