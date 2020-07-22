找朋友教訓鄰居誤變殺人　男子逃亡20年落網

湖北省利川人朱某於20年前，因父親與鄰居爭執找朋友幫忙「教訓」對方，誰知朋友卻將鄰居殺死。朱某得悉後立即離開湖北，輾轉逃到廣東省惠州市，並在當地落地生根。近日，在惠州南站派出所民警調查下，朱某終於落網。

2000年，朱某的父親與鄰居因為瑣碎小事發生糾紛。當時在深圳打工的朱某得知後，覺得父親吃虧，從此對鄰居懷恨在心。朱某之後回到老家，與朋友徐某喝酒聊天時說起此事愈覺生氣，於是要求徐某幫忙教訓鄰居，徐某亦當場答應，並找來另一劉姓朋友幫忙。朱某因為怕鄰居認出自己，帶劉某指認鄰居後便離開。數小時後，徐某突然聯絡朱某稱，劉某將鄰居斬死，叫朱某趕緊逃走。朱某於是收拾行李逃到深圳。

逃亡期間，朱某用兄長的身份信息辦了一張假身份證，之後認識了現在的妻子。2013年，朱某夫婦前往惠州市惠陽區開設飯館，還生了一名女兒。近日惠州鐵路公安惠州南站派出所民警根據情報查出朱某的真實身份，並在惠州南站附近一家飯店將其逮獲，朱妻這時才知道丈夫是在逃人員。

朱某對民警承認當年犯案，又供稱逃亡多年心理壓力很大，每見到警車就躲避。同案的劉某和徐某早已被捕和起訴，前者被判死刑，後者被判終身監禁。目前朱某的案件正在進一步偵辦中。