台立法院通過提案　推動護照與華航改名

台灣的立法院周三（22日）召開臨時會審議多項提案，包括表決通過讓台灣的交通部、行政部等部門提出計劃，推動護照與華航改名；又三讀通過《國民法官法》。民進黨團認為，華航英文名為「CHINA AIRLINES」和護照封面顯示英文「REPUBLIC OF CHINA」，容易引來誤解，應改名或加入台灣「TAIWAN」的英文標記。

民進黨團提案要求，交通部應研擬強化華航的國際識別等相關政策，研究避免與大陸航空公司混淆的短中長期措施。關於護照方面，提案顯示，容易引來台灣與大陸民眾的誤解，遂要求有關部門推動改名。

目前立法院通過的《國民法官法》採取日本的參審制度，由法官3人、國民法官6人共同處理刑事案件的審判，後者由年滿23歲的民眾隨機抽選產生。參審制度中，國民法官可對案件認定是否有罪或量刑，在職權範圍等方面與香港實行的陪審制不同。

選任國民法官的資格方面，年輕人需在地方法院管轄區域居住4個月以上的台灣民眾，參與審判制度成效評估期限，為《國民法官法》實行的6年內，即從2023年1月1日開始計算。