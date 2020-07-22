新冠肺炎：全球10換肺者中　武漢患者首個出院

崔志強是全球首名因感染新冠肺炎接受肺移植手術後出院的患者。

湖北65歲男子崔志強今年初因感染新冠肺炎入院，經166天治療後，周二（21日）從武漢大學人民醫院康復出院。他是目前全球首10名因感染接受肺移植手術後，首名達到出院標準的患者。

今年1月23日，崔志強出現發燒症狀，2月7日確診並入院。2月17日其病情急速惡化，開始接受人工心肺機治療。但由於他雙肺出現了不可逆的肺纖維化、呼吸衰竭，始終無法脫離呼吸機和人工心肺機輔助，生命垂危。經專家綜合評估，4月20日替他進行雙肺移植手術。

武漢大學人民醫院重症醫學科副教授李光稱，手術後崔志強經歷了術後排斥和感染、出血，還有胃腸功能紊亂等一系列問題。但經多月不斷調整治療後，崔的各項身體指標已達到出院標準，經專家反覆評估後，決定讓他出院。

出院後，崔將先前往康復中心進行一段時間的康復治療。武漢大學人民醫院也會隨時追蹤觀察他的身體情況，並及時調整其康復方案。

據了解，中國是全球最早替因感染新冠肺炎導致肺部不可逆纖維化患者，進行肺部移植治療的國家，包括崔志強在內共成功進行6宗肺移植個案。其餘4宗肺移植個案分別來自意大利、美國、 奧地利和南韓。