大灣區聘港澳居民工作　應徵者需擁護國家統一

廣東省人力資源和社會保障廳近日公布，關於粵港澳大灣區內地事業單位招聘港澳居民的管理辦法。內容提到，港澳居民到內地指定城市事業單位應徵，應擁護共產黨領導、維護祖國統一和安全。有關措施已由上月24日起實施，有效期至明年12月31日。

根據名為《粵港澳大灣區（內地）事業單位公開招聘港澳居民管理辦法（試行）》通知，港澳兩地永久性居民，且不擁有外國居留權，便可以參加廣州、深圳、珠海等9個城市事業單位的公開招聘。應聘者應擁護中國共產黨領導和社會主義制度，維護祖國的統一、安全、榮譽和利益等，應徵時需要提交無犯罪紀錄的文件 （即良民證）。

通知提到，有關辦法適用的用人單位包括公益二類事業單位，例如大專院校、醫院、科研機構等。獲聘用的港澳居民將按國家統一規定，享受薪酬、養老保險、醫療保險等待遇。而港澳居民獲聘用後，可根據生活需要往返內地及港澳。如因工作需要出國，按照國家和省相關管理規定，則需將身份證及港澳居民來往內地通行證（即回鄉證）交由規定部門保管。