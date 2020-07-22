古鎮民房坍塌1死1傷　百年老房頓成危樓

四川省瀘州市合江縣福寶古鎮上周六（18日）有百年古房倒塌，2名男子被埋受困，其中1人不治，另1人受傷。當局懷疑房子日久失修，再加上當地近日大雨連場，造成地基移位。事故令人擔心古鎮內其他房屋會否存在結構危險，成為危樓。

涉事房屋屬於國家重點文物保護單位、福寶古建築群內的一所民居，是著名的吊腳樓建築。事發當天早上，當地政府因房屋隨時有垮塌危險，曾通知住戶立即撤離。可是當天中午陳先生與其侄兒回家搬電器時，房屋突然坍塌，陳最後身亡。居民指當時吊腳樓下方突然發生山泥傾瀉，房子迅即垮塌。

古鎮內業權複雜，分為私人產權、國有資產、公有資產及文廣旅局管理資產四類。即使房子老舊及有安全隱患，因其已被列入文物保護單位，居民不可擅自修理。官方指古鎮房屋若存在安全隱患，戶主可提出書面申請，當局將派員勘察。

再者，鎮內居民大多年紀老邁，縱使房子破壞亦無打算離開。當地居民接受內媒訪問時認為既然政府已將建築群定為文保單位，就應該主動對其進行保護和修葺。官員回覆稱文保單位維修要通過文物管理部門審批，由專家設計，福寶屬於山區小鎮，財力比較薄弱，政府不敢擅自維修。此外，涉及到國有資產及私人產權，則不在鎮政府管轄範圍。