法外長關注新疆人權狀況　促華批准國際調查團進入

法國外長勒德里昂周二（21日）出席國民議會質詢時表示，強烈要求中國關閉新疆「集中營」，又指非常關注新疆的大規模關押、拘留、失蹤、強迫勞動及強迫絕育等行為，促中國允許國際獨立調查團隊進入新疆調查。

左翼政黨「生態、民主、團結黨（EDS）」議員拉佛利爾（Hubert Laferrière）指，法國如繼續對新疆發生的事情保持沉默，會成為對危害維吾爾人的共犯。他又引述報章指，一名流亡的維吾爾族教師曾在新疆再教育營內強迫絕育，事主更指控中國正對維吾爾人有計劃地實施種族滅絕。

勒德里昂回應指，法國密切關注新疆人權狀況，並呼籲關閉再教育營，因為它違背了國際人權公約普世原則。他表示，在中法兩國雙邊會面的場合上，法國都要求中國允許國際獨立觀察員進入新疆，並讓聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）自由地訪問新疆。

另一邊廂，法國財長勒邁爾接受電台訪問時，指中方對維吾爾人的行為「令人震驚並無法接受」，除予以強烈譴責，也將成為兩國討論議題的一部分。