台北上海論壇開幕　柯文哲：一家親比一家仇好

柯文哲在論壇上致開幕詞。

台北上海雙城論壇周三（22日）首次以視像會議方式舉行，主辦方台北市長柯文哲致詞時強調，「兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好」。

論壇過往輪流於台北和上海舉行，但今年受新冠肺炎疫情影響，改以視像會議方式舉行。柯文哲表示，雙城論壇自2010年起舉行至今已11年，雖幾經風雨和紛擾，都一一克服困難並舉辦，因為這論壇與民生息息相關，是維持兩岸關係的重要渠道。借助論壇，兩岸在互信的基礎上持續交流，累積彼此的善意，有助兩岸關係朝正面發展。

柯又稱，大家都希望兩岸和平相處、和平發展，共同追求更美好的未來；強調以務實態度處理兩岸事務，從2015年首次參加論壇以來始終不變。今年論壇首次採取視像方式舉行，正彰顯彼此持續交流的善意和決心。

上海市長龔正致詞強調，「疫情可以阻礙我們面對面、但不能阻礙兩岸同胞心連心」。自論壇首辦以來，上海和台北展開多形式、多層次的交流合作，在包括經貿、科技、教育衞生、文化與青少年交流等領域取得豐碩的合作成果，讓兩地民眾增進了解，而兩市交流也成為兩岸城市交流的典範。他又期望能以這次論壇為契機，加強後疫情的交流合作，為兩座城市共贏發展提供動力，並為兩岸和平發展作出貢獻。

今年雙城論壇以「城市防疫交流與經濟合作」為主題，並設多個分論壇，雙方因應新冠肺炎的經驗進行交流，並探討如何協助受到疫情影響的產業經濟復甦和轉型。