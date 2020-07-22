社科院籲網紅拍片發海外社交平台　傳播中國軟實力

中國社科院周三（22日）發表新媒體藍皮書，認為透過官方營運的社交媒體帳號，發布民間自發拍攝的短片，可傳播中國文化軟實力，提升中國形象。研究團隊以四川YouTube創作者李子柒為例，指她透過拍攝美食類短片，在截至去年底的一年多時間累積778萬訂閱者，影響力堪比美國有線新聞網。

社科院周三在北京舉行《中國新媒體發展報告》（2020）藍皮書發布會暨研討會，該院新聞與傳播研究所新聞學研究室主任黃楚新表示，海外觀眾看到民眾發布的短片後，便會覺得：「My god! 這就是中國的現實生活，我很想去中國」。黃認為過往西方國家透過傳媒妖魔化中國，但新媒體可讓觀眾了解中國的真實面貌。

藍皮書研究了內地106個城市在各社交媒體上營運的439個社交帳戶，包括Facebook、Twitter 、YouTube，認為在宣傳重大活動，如中共建政70周年、北京冬奧吉祥物發布等，發揮了積極作用，有利世界理解中國。

社科院另隨機訪問3070人，發現疫情期間超過8成人每日用1至4小時瀏覽社交網站上的疫情訊息，顯示不斷「刷屏」已成公眾生活常態；另有1成2受訪者每日會花5至6小時瀏覽，他們的抑鬱、焦慮及壓力指數是受訪者中最高。相關人群經常留意疫情訊息，對疫情有極強的警惕及威脅感，心理狀況易受影響。