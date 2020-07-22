車禍致老闆受傷　家屬暴打司機母女致1死1傷

馬某田用鐵剷不斷擊打婦人頭部，致對方當場身亡。

河北保定市一名婦人及其3歲孫女，近日慘遭兩人用鐵剷毆打，前者當場死亡，女童則重傷送院，目前留醫深切治療部。女童的父親指，早前開車接載老闆時出車禍，導致對方受傷，家屬未肯罷休，才發生是次慘劇。警方周三（22日）指，其中一名行兇男子已服毒自殺身亡，另1人依法刑事拘留。

受傷女童的父親王海波指，行兇男子是妻子的舅舅，車禍中的傷者是妻子舅舅的兒子馬某。王海波今年4月初開車接載馬某時發生車禍，馬某傷勢較重，王墊付4萬元（人民幣，下同，約4.5萬港元）醫藥費。惟馬的家屬不願罷休，不斷向王索償。

由於王不堪受擾，讓母親丁某鳳帶同3歲女兒回老家，自己則與妻子及幼女在外租屋。直至本月16日，馬某的父親及祖父到王的老家，用鐵剷毆打其女兒及母親，造成1死1傷。

女童正在首都醫科大學附屬北京兒童醫院搶救，經醫生檢查，她的腦幹嚴重受損，腦內多處骨折，右眼眶內下壁及右側上頜竇後外側壁多處骨折。家屬已在網上發起籌款求助，目前已籌集到17萬餘元（約19萬港元）。王海波指，村民的捐款已用作辦理母親的後事，夫婦二人已辭職在醫院照顧女兒。

警方指，經查明，馬某父親馬某田及祖父馬某河，當日攜帶鐵剷、刀具到王海波位於王莊村的老家鬧事，先後用鐵剷擊打丁某鳳及女童頭部。作案後，馬某田服農藥自殺身亡，馬某河已被警方依法刑事拘留。