杭州婦離奇失蹤18天　鄰居猜測或與回遷房有關

浙江省杭州市一名中年女子本月5日離奇失蹤，截至周三（22日）已18天不見蹤影，連閉路電視也找不到她離開屋苑的身影。有鄰居猜測，該女子失蹤與最近獲分配的兩套回遷房有關，警方已成立專案組調查，但暫未發現事件與回遷房有關。

事主是53歲女子來惠利，居於三堡北苑小區，平時為人和善，未傳出與任何人有過矛盾。她的丈夫表示，前一天曾和妻子去買藥，妻子更和女兒去過書店及買蛋糕等，未發現情緒有異常。家屬翻查來惠利的物品發現，錢包、手機、鑰匙及外套還在家中，相信她失蹤時只穿一件啡色睡衣。

警方查看閉路電視，並搜查下水道、地下停車場、天台及周圍民居等，甚至抽乾附近小花園的池水，均沒有發現任何線索。有專家實地考察發現，來惠利居住大廈的地庫一層有一條沒有燈、可避開閉路電視直達地面出口的暗道，理論上可從該出口乘車離開，並避開監控。因此，來惠利是否仍身處屋苑內成為目前最大的疑點。

目前杭州市公安局江干區分局已組成調查組調查事件，警方暫未發現與回遷房相關線索。至於心急如焚的家屬則在屋苑張貼尋人啟事，希望能有一線生機。