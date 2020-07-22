新聞剖析：美關閉德州華總領館　學者斥繞過國際條約

中國外交部發言人汪文斌周三（22日）證實，美方周二（21日）突然要求中方關閉駐德州休斯敦總領事館。有中美關係及國際法學者指，美方此舉在外交史上及中美關係史上是史無前例，對中美關係帶來建交以來最大考驗；呼籲中國應該採取相應措施，包括關閉美國在華領事館。

●關閉領事館意味甚麼？

上海復旦大學美國研究中心副主任信強指，突然要求他國總領事館在短時間內關閉是非常無禮的行徑，與驅逐出境無異。有學者指，中美斷交應該不會出現，若美方驅逐中方外交官或領事人員，中方可採取同樣措施，更嚴重情況導致外交關係降級。

●美方的舉動觸犯哪些國際法？

美國於1969年批准《維也納領事關係公約》，該公約優先於美國其他國內法律；加上美國憲法第6條第2款規定，依本憲法所制定之合眾國法律及根據合眾國的授權，經締結及將要締結的一切條約，應成為全國的最高法律。美方單方面要求中方關閉駐休斯敦總領館的行為，蓄意繞過國際條約義務和美國憲法；向中方極限施壓的行為，既不符合《維也納領事關係公約》精神，也不符合美國憲法對條約至上的規定。

●關閉中國駐休斯敦總領事館有甚麼影響？

關閉總領事館會很大程度影響休斯敦的華人，並影響區內的中美經貿人士往來。按照國際法及外交公約條例，即使在關閉領事館情況下，美方有責任保障中方領事和外交人員撤離安全，以及財產安全。

●事件對中美關係的影響

中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮認為，事件性質是政治對抗升級，反映美國內部有一些人已鐵了心向中國發動「新冷戰」。他認為，美國的對華戰略敵意比外界預料強烈，特朗普政府團隊需要提升中美對抗程度，轉移國內視線及獲得國內基本盤支持，預期中美關係繼續下滑。

●中國有哪些牌可打？

中國官媒的社交網投票顯示，多數網民支持關閉美國駐香港總領事館。英媒引述消息指，中方可能關閉美國駐武漢總領事館。