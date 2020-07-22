讚揚洪災激起「抗洪精神」惹爭議　鄱陽官媒刪文

江西省上饒市鄱陽縣是洪水重災區，鄱陽縣委主辦的鄱陽報社周二（21日）發布題為「洪災也不是一個徹頭徹腦的壞東西」的文章，形容洪災帶同時帶來重生和激起民眾的「抗洪精神」，引發網民批評，直言「拿老百姓的苦痛來作詩」，該文章事後已刪除。

文章指出，洪災改變鄱陽的水陸版圖，給當地人帶來創傷和災難，但催化出民眾的抗洪精神，在災難、磨礪中重生及崛起，「洪災的惡還不至於壞到透頂」；並直言該精神將被繼承、發揚，洪災破壞力將凝聚力、戰鬥力、自愈力取代。

文章又讚揚抗洪官兵、成百上千退伍軍人，與鄉村居民共同守望家園，一起同同舟共濟、共克時艱的魔力，好比洪災更具「洪荒偉力」；形容「洪災的惡不全是惡，它也催生了善，你能說它是徹頭徹腦的壞東西嗎？」

惟鄱陽縣是洪災重災區，農田及住宅被淹，民眾不但損失謀生工具及失去居所。文章發布後引來大批網民批評，直言指官方「喪事喜辦」、「智商但凡超過90寫不出這樣的玩意來」、「人在前線累得要死，老百姓為了顧全大局家都沒了，他還讚揚起洪水猛獸了？」