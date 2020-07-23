涉跨境為賭博團夥洗黑錢　警拘90人涉額逾300億人民幣

內媒周三（22日）報道，廣西北海警方日前聯合福建、四川、廣東等共12省22市，同步開展跨區域集中收網行動，搗毀一個特大跨境犯罪團夥，共拘捕疑犯90人。該團夥涉利用非法第四方支付平台，為賭博、色情等違法資金進行流轉、逃避監管，涉案的流水資金超過300億元（人民幣，下同，約336億港元）。

警方介紹，團夥利用作案的「跑分平台」，即通過聚合第三方支付平台、合作銀行及其他服務商等接口的第四方支付平台，非法對外提供支付結算業務。當賭客登入境外網絡充值賭資，網站便會將信息發布至跑分平台，平台的會員則採取類似網約車的方式「搶單」，成功後，網站便會顯示對應的收款二維碼（QR Code），將境內賭資「化整為零」輸送予境外賭博網站，並從中抽取1%至4%不等佣金。

截至目前，北海警方共關停18個涉案的跑分平台及第四方支付平台，並扣押銀行卡770張，現金152萬元（約170萬港元），POS機6台，電腦58台，手機627部，手機卡471張，工商營業執照及對公帳戶47套等涉案物品，同時凍結銀行帳戶、第三方支付帳戶2400個，凍結資金5.94億（約6.66億港元）等。