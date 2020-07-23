新冠肺炎：叔父美國染疫亡　饒毅《紐約》撰文若在中國可保命

中國「千人計劃」中的一員、首都醫科大學校長饒毅近日在《紐約時報》發文，指自己叔父在美國感染新冠肺炎逝世，終年74歲。饒毅在文中指出，自己12名親屬在武漢，但全部安全，而叔父身處「全世界軍力最強大、經濟最富裕、醫學最先進的美國」卻病逝了；他又引述老父親饒緯華表示，「若叔父身處中國，便能保命」。

饒毅在文中講述了父親饒緯華顛簸的一生，指父親與叔父在中共建政前，便分局大陸與台灣，2人在分離35年後均去到美國留學，才得以相認。饒毅一家在1985年後陸續移民美國，其中便包括了饒毅，饒毅曾在加州大學三藩市分校攻讀博士，成為知名神經生物學家，結婚生子，2000年入籍美國。

饒毅指出，自己在美國發生「911」恐襲後，見美國向伊拉克發動戰爭，設立「黑獄」，令他質疑美國並非心目中的「民主燈塔」而心生去意。他2007年接受中國「千人計劃」的邀請，任北京大学生命科学学院院长，直至2011年完成放棄美國國籍的程序。

饒毅批評，美國比中國足足多出兩個月時間，可以從中學習處理疫情，質疑美國的高感染率和高死亡率能夠避免的。他又指疫情當前，中美兩國不旦沒有合作，反而在研究疫苗和治療方法上競爭。