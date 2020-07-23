武漢女卵巢藏畸胎瘤　醫生取出長2米毛髮

湖北武漢市46歲王姓女子，今年6月做身體檢查時發現有子宮頸息肉。她本月初入院就診檢查，醫生發現卵巢上有大腫塊，懷疑她體內有畸胎瘤，於是以微創手術為她剝離部分組織，卻取出牙齒、骨骼等，甚至不斷拉出長達兩米多的毛髮。

王女本月初到武漢市婦幼保健院就診，婦科主任宋曉婕檢查時，發現她的左側卵巢上有一個腫塊，懷疑是卵巢囊腫，遂施以腹腔鏡手術，結果發現王女左側卵巢上的「囊腫」壁又厚又白，直徑約10厘米，猶如一個新生兒的頭圍大小。

醫生懷疑王女卵巢處有大型畸胎瘤，於是以微創手術在她左側卵巢上開切口，剝離畸胎瘤組織。惟手術期間，醫生發現畸胎瘤有脂肪、牙齒、骨骼、皮膚等組織，更不斷取出大量又黑又粗的毛髮。宋曉婕表示，患者體內的頭髮纏成一團，取出後粗略擺放長達兩米，更指自己擔任醫生38年來，「從沒見過這麼多頭髮的畸胎瘤」。

她解釋，畸胎瘤是卵巢生殖細胞腫瘤中最為常見，常生長在女性的卵巢上。畸胎瘤一般形狀怪異，且當中有很多與胎兒相似的組織成分，包括頭髮、骨骼、脂肪、腦組織等等。早期畸胎瘤多無明顯臨床症狀，大多是身體檢查時偶然發現，若畸胎瘤生長過大，除對生育造成一定影響，更會引致急腹症。