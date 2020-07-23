警方破跨境電騙案　涉2000萬人民幣逮14人

四川綿陽市梓潼縣公安局近日破獲重大跨境網絡詐騙案，摧毀1個網絡技術公司，包括旗下2個詐騙團夥，涉通過租用伺服器、iOS簽名製作虛假投資軟件行騙他人投資牟利。經核實，全國10多個省市共逾50人受害，涉額2000餘萬元（人民幣，下同，約2242萬港元）；14名疑犯已被公安局依法採取刑事強制措施。

警方表示，縣公安局早前就所掌握的案件線索進行深度排查時，發現一犯罪團夥涉跨境網絡詐騙，遂成立專案組偵查。該團夥以公司為掩飾，形成一條以開發虛假網絡軟件為中心，將虛假的投資軟件售賣、租賃給境外詐騙團夥，並為其提供第四方支付資金結算的非法產業鏈條。

經對主犯邱某等人審訊查明，團夥在去年9月至今，在境外詐騙團夥購買虛假投資軟件後，利用國內社交軟件尋找作案對象，通過添加好友謊稱理財軟件有名師指導或彩票軟件有漏洞，冒充相應平台工作人員，以賺取高利潤為由指導受害人購買指定項目。其後修改數據讓苦主所註冊的帳戶餘額盈利，誘騙繼續投資，待對方申請提取現金時，凍結其帳戶並封鎖當事人的微信。

警方日前展開收網行動涉案金額，在現場扣押150餘部手機、70餘部電腦、超過60餘張銀行卡，依法凍結涉案資金600餘萬元（約672萬港元）。目前，專案組仍在全力偵辦案件。