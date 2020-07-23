石大圩連河段決堤　缺口已擴大至70米

內地長江、黃河汛情不斷，據國家應急管理部統計，在今年6月1日進入主汛期以來，洪澇災害造成江西、安徽、湖北、湖南等27省（區、市）共4552.3萬人次受災，142人死亡、失蹤，3.5萬間房屋倒塌，直接經濟損失逾1160.5億元人民幣（約1302億港元）。應急管理部指出，今年的洪澇災害，因災死亡、失蹤人數比近5年同期平均值，下降了56.5%，倒塌房屋數量下降72.4%，直接經濟損失下降5%。

安徽省有本月2日開始，遭受長江、淮河南北夾擊，安徽省發改委近日召開專題會議，分析全省水利工程存在的防洪薄弱環節，並將防汛抗洪基礎設施短板列入當前防汛救災工作重點任務。安徽由本月2日至今，蚌埠、宣城、銅陵等14市80縣（市、區）都受到不同程度的影響，受災人口近400萬人。

安徽巢湖忠廟水位在周二（21日）創歷史新高，達13.36米，超保證水位0.86米、超歷史水位0.56米。廬江縣石大圩連河段周三（22日）漫溢險情，河堤缺口在當日下午3時30分，已擴大至70米，且在水流沖刷下仍在不斷擴大；同日上午72集團軍某旅5部大型挖掘機械被洪水沖走，據搶險隊員稱，被沖走的挖掘機上無操作人員。中國安能集團第一工程局合肥分公司，在接到省防總命令，緊急從合肥、安慶等地抽組35人、11部裝備組成第一梯隊，趕赴現場進行處置。

另，淮河王家壩站周三中午12時，水位已降至保證水位以下，國家防總依然維持長江、淮河防汛二級響應。中國工程院院士張建雲表示，目前除淮河水情較緊張之外，其他大江大河基本比較平穩。但是隨副高的北抬，北方地區防洪問題值得關注。他指內地北方地區多年少洪水，很多工程多年都沒有儲水，突然其來的洪水將是對有關工程的一個重要考驗。