私家車墮河女乘客身亡　男司機逃出涉嫌謀殺

四川省巴中市通江縣近日發生一宗私家車墮河事故，車上男子獨自逃回岸上，同車女子和車則被河水沖走。事發後3日，私家車被打撈上岸，但車內女子已死亡。據知男子目前因涉嫌故意殺人被警方刑事拘留。

上周五（17日），四川通江縣馬姓男子前往該縣鐵溪鎮一名楊姓女子家中將其毆打，再開車將楊女載走聲稱將其「送醫」。楊女的家人其後報警，但約2個多小時後，楊女家人接獲警方通知馬男的私家車當駛至九浴溪電站附近時，從一座橋上墮河，馬男事後逃回岸上，楊女卻隨私家車被水沖走。楊女親屬認為種種迹象表明楊女可能是被謀殺，而馬男其後亦被通江縣警方帶走調查。

據了解，私家車墮河地點位於九浴溪電站堤壩與下游高坑河電站之間，當地因早前持續暴雨令河水猛漲，增加了搜救難度，警方和當地政府組織的搜救人員連續兩日兩夜搜尋無結果，終於在周一（20日）上午由通江警方協調上游的九浴溪電站臨時關閘，然後由搜救人員潛入水底，終找到墮河的私家車，隨後將車吊回岸上。之後在車內，發現已死去的楊女。

辦案民警透露，警方目前正依故意殺人偵查案件，同時在楊女親屬見證下進行屍檢，還將對墮河私家車進行技術鑑定。據了解，死者楊女今年27歲，已婚，並育有一名7歲的孩子，丈夫在外地工作。另據楊女家屬稱，未婚的馬男，與楊女是初中同學，至於馬男當日為何跑到楊女家，家屬都表示不清楚。