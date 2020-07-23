新冠肺炎：內地多22宗確診　收緊跨境司機入境安排

內地過去一日新增22宗新冠肺炎確診病例，其中19宗本地個案有18宗來自新疆，另1宗來自遼寧；其餘3宗境外輸入個案分別出現在上海、廣東和陝西。因應香港近日出現新一波疫情，深圳和珠海進一步收緊對跨境貨車司機的入境安排，並於周四（23日）上午10時起實施。

新疆衞健委通報，當地周三（22日）全日新增18宗本地確診個案，其中16宗由無症狀感染者轉為確診，新增無症狀感染者24例，全部來自烏魯木齊市。當地至今共有確診病例82宗，80宗在烏魯木齊市80例、生產建設兵團1宗，另喀什地區1宗境外輸入病例。至於遼寧新增本地確診病例則是居住在大連市西崗區的一名58歲男子。他周二（21日）因發燒肚瀉就診，周三確診，目前正接受隔離治療，病情平穩。截至周四凌晨零時，內地累計83,729人確診，當中4634人死亡。

近日香港確診病例急增，深圳和珠海市因應疫情變化，周三分別公布調整由香港過境當地的防疫措施。據兩地疫情防控指揮部表示，由周四上午10時起，經批准豁免入境隔離的跨境貨車司機，由香港經深港和珠港口岸入境時，必須持有粵港兩地政府共同認可、具備資質的檢測機構發出的72小時內核酸檢測陰性結果證明，如非特殊必要應當天往返。據稱，有關措施是經粵港雙方溝通協商，為保障經港珠澳大橋珠海口岸珠港通道入境人員的安全健康和通關秩序。

廣東省委健委周四通報稱，廣州新增1宗確診和1名無症狀感染者，兩宗病例均為境外輸入，患者分別來自加納和多哥，在入境口岸被發現，入境後即被隔離觀察。