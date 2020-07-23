羅浮山保護區現8年違建別墅惹議　多部門派員清拆

陝西西安秦嶺違建別墅事件爆發後，引來各地民眾關注類似事件。廣東惠州市博羅縣羅浮山保護區內有一幢違建別墅，已建成8年，政府一直未清拆，引起爭議。直到周三（22日），博羅縣自然資源局等部門才派出挖掘機及工作人員到場清拆該。

據悉，該佔地700平方米的木建樓房，由一名潘姓男子租用羅浮山林場林地興建，方便管理果園。該樓房隨後被定為違建別墅，當地部門多次要求潘男清拆，但未獲理會。該建築樓高兩層，屋內家具齊全，裝修精緻，掛有不少名人字畫，另有獨立書房和涼亭，更建有泳池和地下室。

一名陳姓男子代表屋主在場指導清拆事務時表示，別墅並非潘男所建，且興建時政府未反對，潘男亦表示願意配合政府清拆。陳男又解釋，政府今年4月曾發清拆通知，但因疫情關係，致搬遷困難才延遲至今。

羅浮山管委會隨後通報稱，當日共整治當地16座違建房屋，涉及面積約8000平方米，其中清拆農莊、水廠等6幢違法建築。內媒報道稱，羅浮山風景名勝區周邊的違建問題，經常被民眾舉報，早年風景區內更有人興建豪華私人會所等情況，後因事件曝光才拆除。