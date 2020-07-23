與乘客爭執威脅衝落橋「一鑊熟」　旅遊巴司機被辭退

內地一段旅遊巴司機與乘客爭執的影片周二（21日）在網上熱傳，前者更揚言恐嚇要開車「衝落橋」、「大家一鑊熟」，引發社會關注。經查，涉事的李姓司機駕駛來往廣東珠海及茂名信宜市路線，事後經教育訓誡並寫下悔過書。信宜市交通運輸局周三（22日）通報，指有關公司已對李某作出辭退處理。

信宜市公安局周二通報，56歲的李某在珠海市惠嘉交通集團有限公司工作，該局獲悉網傳影片遂立即採取措施，在確保涉事旅遊巴平安抵達總站後，迅即將李傳喚至公安機關。經查，李當日與另一名司機輪流駕車從珠海至返回信宜，休息時途中因座位問題與一名女乘客發生糾紛，引發輕微的肢體衝突，更用語言威嚇對方，其後在行駛途中沒有過激行為。

信宜市交通運輸局周三進一步通報，根據調查結果及經溝通後，決定對有關公司的當日營運車牌為「粵CL1117」的車輛作出暫時停班處理，配合有關部門調查。另要求車屬地交通運輸主管部門，對李某依法依規作出處理，各客運企業切實落實安全生產主體責任，加強對客運車輛的動態監控，規範營運確保安全，切實維護廣大旅客合法權益。