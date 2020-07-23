新冠肺炎：有條件放寬入境隔離措施　7天集中7天居家

上海市政府周四（23日）宣布，對在當地有居所的入境人有條件放寬入境檢疫隔離措施，由現行的14天集中隔離，調整為自願性「7天集中+7天居家」隔離，新措施自下周一（27日）生效。

公布指，對目的地為上海，並在當地有固定居所，且符合居家隔離健康觀察條件（即被隔離對象一戶一人或一戶一家，或共同居住人承諾一起居家隔離）的入境人士，若本人申請居家隔離，在集中隔離健康觀察的第5天進行核酸檢測如結果為無感染，將在第8天返回住所進行7天居家隔離觀察。結束居家隔離前，本人及同住人再接受核酸檢測，如同樣無感染即可解除隔離。

此外，入境人如在上海過境並以為江蘇、浙江和安徽為目的地，亦適用上述自願性「 7天集中+7天居家」隔離措施，在集中隔離第5天後接受核酸檢測如無感染，集中隔離滿7天後，可由三省安排專人專車轉送至目的地繼續實施健康觀察。至於對目的地為其他省區市的入境人士，則仍需在上海接受為期14天的集中隔離。

近日中國民航局、外交部、衞健委、海關總署、國家移民局聯合下發《關於落實國際航班調整工作的通知》，內容指出，有條件的地區可在旅客自願基礎上實行「7天集中+7天居家」的隔離措施。