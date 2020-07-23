界定宣揚仇恨引發對立行為　微博內容整頓2個月

內地社交網新浪微博近日接連推出多項規管網上內容的措施，繼早前針對誘導未成年人追星的行為作出整治後，周三（22日）再發布對「宣揚仇恨」行為界定及開展為期2個月的專項整頓。

公告內容指，在一段時期以來，微博社區對於群體性違規行為缺少治理的規則和手段，特別是明星、體育、遊戲等領域中的粉絲群體，以及在性別、動物保護、宗教、種族、地域等話題中的相互攻擊及不友善行為。有關行為不但嚴重傷害內容生產者、普通用戶及平台，更嚴重妨礙平台生態健康發展。

引發這種群體性違規行的原因和本質，是「宣揚仇恨引發對立」。為有效改善社區秩序，微博決定對宣揚仇恨引發對立的行為進行清晰界定，指在微博平台上通過組織煽動引導多數用戶攻擊他人，或者前往其他平台甚至線下侵犯他人權益和破壞社會秩序的行為，具體包括組織、煽動、引導多數用戶對特定個體或群體的歧視、騷擾、誹謗、侮辱、仇恨；干擾企業正常經營；干擾文學影視作品節目正常出版、表演、演出；及干擾體育賽事正常舉行、播出。但公告強調，正常行使公民權利、文藝批評、消費評價不在此列。

公告稱，在這期間出現的宣揚仇恨引發對立行為，以及此前發布的宣揚仇恨引發對立信息還在持續傳播，均納入被整頓範圍。微博將對有關行為的發起者和主要參與者，根據行為和後果的嚴重程度進行處罰，包括刪除內容、禁言、禁被關注、限制私訊及群功能、清理粉絲、禁止使用站方提供的變現工具、關閉帳號等。