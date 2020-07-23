再有政法系官員下台　省檢察院副檢察長受查

賈小剛在最高檢工作期間，曾出席新聞發布會。

據青海省紀委監委周三（22日）消息，省人民檢察院黨組副書記、副檢察長賈小剛因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。賈小剛曾在最高檢工作了25年，更多次出席新聞發布會。

賈小剛於1967年出生於河南安陽，18歲入讀河南大學法律專業，2年後到河南省安陽市行政幹部學校當教師。1991年，賈小剛到北大法律學系民事訴訟法攻讀碩士，畢業後加入最高檢工作直至2019年，期間曾擔任民事行政檢察廳正科級幹部、副處級幹部、民事檢察處處長等，2007年10月任民事行政檢察廳副廳長。

2018年12月，最高檢改革內設機構，重新調整組建了10個檢察業務賈小剛出任第六檢察廳（也可稱民事檢察廳）副廳長。2019年2月，賈小剛從二級高級檢察官升為一級高級檢察官，一個月後空降青海省。賈小剛在受查消息公布前，曾參與多個公開活動，包括上周二（14日）在青海省檢察院召開黨組第三輪巡視工作動員部署會上出席了會議。

近年來，最高檢檢察長張軍多次明確表示，要全面從嚴治檢。而在本月8日中央政法委召開全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會後，政法系統接連有人被查，包括江蘇省人民檢察院前副檢察長嚴明。