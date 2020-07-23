新冠肺炎：大連3人本地確診　海產加工廠檢出病毒

遼寧大連市衞健委公布，周三（22日）至周四（23日），該市新增3宗本地個案及12名無症狀感染者，而在確診患者工作的海產加工廠內，從食品和環境樣本中驗出病毒。全部新增本地個案患者發病前14天均未離開大連，亦無確診病例、往返重點地區和境外人員的接觸史。大連市委、市政府已啟動應急預案，嚴格落實各項管控措施。

大連市衞健委周四召開疫情新聞發布會公布患者詳情，首名病人為58歲男子，為海產品加工公司的員工，周二（21日）自行到市中心醫院發燒門診求醫。防疫人員在追查確診患者的密切接觸者時，再發現兩名確診患者和12名無症狀感染者。

第2名患者為39歲女子，是大連開發區某金屬公司員工，周二到中國醫科大學附屬盛京醫院大連醫院求醫；第3名患者為50歲女子，自由職業者，確診7天前曾出現發燒、肌肉痠痛等症狀，周三（22日）到遼漁醫院求醫。目前各人病情穩定，已轉入定點醫院隔離治療，涉事兩間企業員工已隔離觀察。

有關部門已對首名患者所在海產品加工企業廠區、冷庫及18間直營門店封停，並在冷藏庫食品、加工車間、宿舍、食堂、廁所、行政辦公樓等採集食品和環境樣本，當中多個樣本驗出病毒；第2名患者所在企業的車間、食堂、廁所等已進行環境核酸採樣，均未驗出病毒。此外，已採集所有個案曾到訪的市場、商店外環境、產品外包裝等共1318份樣本，並送至大連市疾控中心進行核酸檢測。