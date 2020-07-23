李眉蓁為抄論文道歉　學生要求校方撤銷學位

台灣高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁被指碩士論文涉嫌抄襲，她周四（23日）在競選團隊陪同下現身道歉，表示將放棄中山大學碩士學位，並取消選舉公報上登記的學歷。在宣讀聲明期間，她一度情緒激動落淚。

她的聲明表示，因為個人的不察，造成學術倫理的爭議，表示歉意。為免話題持續困擾社會，她因此鄭重宣布放棄她在中山大學所獲的在職碩士學位。在李發表聲明後，國民黨主席江啟臣在Facebook發文表示，無法接受學術抄襲，又指誠信是政治工作者無法妥協的標準，支持李眉蓁果斷勇敢面對年輕時的錯誤。

針對李宣布放棄學位，中山大學回應稱，現行法規並無自行放棄之規範。校方周一（20日）已啟動學術倫理審查機制，社會科學院已成立審定委員會，並送校外專業領域公正學者審查，若審定委員會認定違反學術倫理，最重將撤銷學位；若指導教授失職，將移送教評會檢討再明確課責。

對於李的碩士論文被指有96%內容涉及抄襲，中山大學學生及校友表示不滿，認為事件嚴重損害中山大學名譽，且李毫無悔意，以通過審查為由將責任推卸給學校，因此發起連署撤銷李的學位。

而早前發起罷免前高雄市長韓國瑜的團體「Wecare高雄」也在Facebook聲援學生，直指「國民黨又在搞韓（國瑜）式詐欺」，又指這次事件不只是抄襲論文的問題，而是一個政治人物的道德問題，更是一個政黨的社會責任議題，批「國民黨根本就把高雄人當塑膠」，呼籲國民黨道歉、李眉蓁退選。