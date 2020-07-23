新冠肺炎：國家衞健委要求進口肉類核酸檢測合格方可入廠

國家衞健委周四（23日）發布《肉類加工企業新冠肺炎疫情防控指南》，以進一步加強肉類加工企業的防控工作，其中要求進口畜禽肉類食品，應當具備《核酸檢測合格證明》方可入廠生產。

該指南要求肉類加工企業應當由主要負責人牽頭，成立新冠肺炎疫情防控工作領導小組，並圍繞關鍵環節和重點崗位，制定專門的疫情防控工作方案等。同時建立上崗員工健康卡制度，切實掌握員工流動及健康情況；加強人員出入管理和健康監測，實行「綠碼」上崗制；加強外來人員登記與管理，盡可能減少不必要的外來人員進入；加強防控知識宣傳。

重點環節和重點場所防控要求方面，指南要求作源頭管控，肉類加工企業應當建立健全全程追溯機制，嚴禁加工不符動物檢疫規定或食品安全標準的畜禽肉，另進口畜禽肉類食品應當具備《核酸檢測合格證明》方可入廠生產。另外，普通廠房優先選擇自然通風，如不具條件可輔以機械通風，密閉廠房應當保持室內空氣流通和冷氣系統供風安全。

指南進一步要求，企業一旦發現病例，須配合當局的流行病學調查、追蹤管理密切接觸者、消毒等工作，實施內防擴散、外防輸出的防控措施，同時對涉事員工作業的工作場所及其加工的禽肉類進行採樣和核酸檢測。如疫情嚴重程度，工作場所需暫時關閉，直到疫情受控。