華海警船連續百天現釣魚島附近　美專家：中方戰略不明智

日本海上保安廳周三（22日）發現4艘中國海警船，於釣魚島（日稱尖閣諸島）附近海域航行，為中國海警船連續100天進入有關海域。日媒報道，有日本漁民表示，相關情況令他們無法工作；亦有美國專家指出，中方做法非明智戰略，如果中方進一步提升緊張局面，料日方將與美國和其他國家更緊密合作。

報道引述沖繩縣石垣市55歲漁業人員砂川幸德表示，釣魚島附近有大量的魚，認為想去捕魚的漁民有許多，但目前的情況令他們無法工作。上月20日晚，砂川等2艘漁船從登野城漁港出發到有關海域附近漁場時，周圍曾有十幾艘日本巡邏船航行，而當漁船準備回港時，中國公務船企圖開過來，日方巡邏船隨即介入防範。

對於形勢發展，美國智庫、布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員奧漢隆（Michael O'Hanlon）指出，倘中國進一步提升緊張，預計日本將與包括美國在內的國家加強合作，採取各種方式對抗，從而出現與中方期望相反的效果。他又提議，一旦緊張升級，日美應採取經濟措施對抗中國。