新冠肺炎：連續17天無新增個案　體育場所可重開

北京市周四（23日）舉行新聞發布會，宣布該市連續17天無新增病例，累計確診個案335宗，270人出院，65人仍然留院；無症狀感染者出院後，需繼續接受14天醫學觀察並定期復查。北京市公共體育場館和各類體育健身場所均可重開。豐台區累計完成核酸檢測225萬人次，基本實現檢測全區全覆蓋。

北京市體育局指，該市新冠肺炎疫情調整為三級應急響應後，全市公共體育場館和各類體育健身場所均可重開，各類體育運動項目和健身瑜伽項目均可正常開展。目前，低風險地區允許舉辦500人以下規模的體育賽事活動，500人以上規模的體育賽事活動，則須經屬地政府和疫情防控領導機制審核評估。

北京市大興區委副書記、區長王有國指，疫情爆發後，該區累計檢測183萬人次，未來將加強疫情監控，持續開展對農貿市場、商場超市、社區村莊、醫療機構、機場、車站、會議室、食堂、工地等人員密集場所外環境採樣監測。

北京市突發公共衞生應急響應級別日前降低為三級，市衞健委新聞發言人高小俊指，要求各區和各醫療衞生機構，就做好醫療服務和管理提出相關要求及措施，包括二級以上醫療機構堅持非急診全面預約和實名制就醫，全市發燒門診24小時開診，三級醫院和區域醫療中心應配備核酸快檢設備、具備1小時以內的快檢能力，逐步擴大病房收治患者數量，完善秋冬季應急預案等。