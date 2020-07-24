蓬佩奧稱不能再把中國當作正常國家　籲盟友聯合對抗

美國國務卿蓬佩奧周四（23日）在尼克遜總統圖書館發表措辭強硬的演說，內容被指是特朗普政府應對中國的全面策略。蓬佩奧全面向中國開火，稱不能再把中國當作正常國家看待，呼籲盟友合力對抗。

明年是美國前總統尼克遜1972年歷史性訪華50周年，美媒指蓬佩奧刻意以尼克遜總統圖書館為象徵，指摘中國利用尼克遜訪華的契機，以謊言、欺詐和盜竊手段邁向富強，且號召世界逼使中國作出改變。

蓬佩奧說，美國已不再把中國電訊設備巨企華為當作一間無辜的電訊公司，而將之視為國家安全的威脅，並已採取行動。他又指，中國解放軍也不是一支普通的軍隊，它並不是去保護中國人民，而是維持中共精英的絕對統治，並擴展「中國帝國」。蓬佩奧又斥中國駐休斯頓總領館是間諜活動和竊取知職產權的基地；又指摘中共總是說謊，而最大的謊言是「中共是為14億受到監視、備受壓迫和不敢吭聲的人民發聲」。

蓬佩奧指，現在再不能回到以往，而是各自由國度行動的時候。他呼籲各國領袖，像美國所做的一樣，堅持要求中共作出互惠互利、具透明度和問責的行為，而各國領袖亦應站在同一陣線，不受中共的議價和勸誘行為打亂陣腳。蓬佩奧又不點名批評，有一個北約盟友國家沒有抗衡中國，稱這種膽怯將會損害它的人民。

蓬佩奧續稱，目前所談的已不是圍堵中國的問題，而是各國正面對一個前所未有的複雜挑戰。他說，蘇聯是將自己與自由世界隔絕，但「中共卻已經踏入了我們的疆界」，現在可能是時候讓志同道合的國家重整，組成一個新的「民主聯盟」對抗中國。他說，目前的危機很明顯，自由世界必須回應，不能再回到以往。

與上述言論態度相反，蓬佩奧稱中國人民充滿活力、喜愛自由，與中國共產黨截然不同，稱美方要與他們親近，為他們賦予力量。