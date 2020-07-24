53歲女失蹤18日　警方：其丈夫有重大嫌疑

浙江杭州53歲女子來惠利月初離奇失蹤，就在她失蹤的18日後，即周四（23日）晚，杭州市公安局通報，指案件取得重大突破，並證實來女已經遇害，其55歲許姓丈夫有重大作案嫌疑，並由江干分局採取刑事強制措施。目前，該案仍在偵辦中，公安機關承諾將據辦案進程，在近期召開記者會通報案情。

通報指，來女在本月5日清晨，由所住的「三堡北苑」屋苑失蹤，江干分局在調查案件過程中，發現多處疑點引起警方高度重視，省、市、區三級公安機關隨後立專案組，偵查案件。

該失蹤案在案發後，被當地媒體大肆報道，來女丈夫先後至少接受了3次傳媒的採訪；而案情也撲朔迷離，警方在調查該樓宇的閉路電視後，竟未發現任何來女出行的畫面，而來女失蹤當晚，僅有一名拿手機的男子出現在該大廈的地庫停車場；周三（23日）網傳一份疑出自杭州江干分局的通報，指疑犯是來女的丈夫，更被官媒轉載報道，隨後杭州公安出面闢謠。

據網傳消息指，來女失蹤與他們夫妻近期新分到兩套回遷房有關，許男與來女為重組家庭，他們再婚前均與前妻、前夫分別育有子女，而許男曾想將分到了房屋，送個自己之前的兒子但遭來女拒絕，兩人亦曾因此發生口角。

另外，有網民周三拍到，有大批抽糞車出入涉事屋苑，而且當地警方在屋苑附件的化糞池部署了大量的警力；隨後就有消息傳出，指警方在化糞池中，打撈出疑似涉案物品，並找了來女的屍體。

有網民更挖出，來女現任丈夫曾是解放軍一名偵察兵，體能、反偵察能力、心理素質極強；而許男在先後三次接受內媒採訪時，表現得過分冷靜，而且邏輯異常清晰。網民梳理種種證據，認為該案熟人犯案的可能性最大，於是將矛頭指向來女的現任丈夫和她的前夫。