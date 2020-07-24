長江今年第3號洪水正在形成　荊江大堤出險機率加大

內地洪災一波接一波，湖北省防汛抗旱指揮部周四（23日）指出，長江今年第2號洪水目前正向湖北推進，同時有指長江上游再發生強降雨，長江3號洪水正在形成，荊江大堤及以下堤防將長時間高水位擋水，出險機率加大，長江防洪面臨十分嚴峻的形勢。

省防指指出，該省州周三（22日）至周四都有降雨現象，全省面平均雨量1.6毫米；據氣象部門預測，省內周四晚至周五（24日）晚省西、北部多地會出現陣雨或雷陣雨、局部有中雨；本周六（25日）全省雨勢有所加強，局部地區會出現大到暴雨。

而據十堰市、宜昌市、襄陽市等11市、區的應急管理局報告，由上周四（16日）至昨日下午3時，上述市、區40個縣（市、區）共92萬人受災、4人死亡、逾7萬人需緊急轉移安置、1110間房屋倒塌、直接經濟損失25.93億元人民幣（約29.08億港元）。

另，恩施市屯堡鄉馬者村日前因山泥傾瀉，形成堰塞湖，目前河道已暢通，堰體上游水位緩慢下降，滑坡體蠕變，未產生較大變形；三峽大壩繼續加大下泄，長江高水位持續，據預測，長江幹流荊江河段監利站將在在今日突破保證水位，如果三峽水庫進一步加大下泄量，監利站超保證水位的幅度還會增加。