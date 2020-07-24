豬肚湯驚現蝙蝠　市監管所：生產商衞生合格

湖北武漢市民陳先生近日在食店購買一煲肚片湯（即豬肚湯），連續喝到第3天時，竟發現湯內有一隻蝙蝠。食店老闆指，自己只是分銷商，冷凍湯均從新洲區汪集鎮的湯食公司入貨，願意向客人賠償精神補償費及核酸檢測費共2000元人民幣（約2250港元），但強調商品質量與自己無關。

內地傳媒周四（23日）報道，陳先生購買肚片湯獨自喝了兩天，直至第3日全家人吃飯喝湯時，陳男發現一隻有頭、耳朵、翅膀的黑色蝙蝠在湯水中浮現，於是立即向食店反映。陳男一家事後進行病毒核酸檢測，均未有檢出病毒。

對於湯內有蝙蝠，生產商稱肚片湯一般要熬煮3、4個小時，若蝙蝠是在店內飛入湯煲，應該已熬爛。他推斷可能是客人食用後未有即時存放，蝙蝠誤飛入湯中。惟陳男家屬指，每次吃完都用膠袋裝好，封口放入冰箱，反斥蝙蝠不可能自己飛入冰箱。

新洲區汪集市場監督管理所工作人員指，涉事生產商在當地經營多年，據紀錄每季度的檢查都沒有大問題。部門接獲投訴後，已即時檢查店舖衞生、生產環節等，並無發現問題。由於事件發生時間跨度較長，蝙蝠來源暫未能確定查清。