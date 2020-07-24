警破特大傳銷案　拘79人涉案金額達14億人民幣

廣東廣州警方周四（23日）通報，指偵破一宗特大傳銷案，拘捕79疑犯其中刑拘65人，涉案金額達14億元（人民幣，下同，約15.7億港元）。涉案人員利用廣州立熏電子商務有限公司利用旗下營運的「E趣網上購物商城」，宣稱「足不出戶、日進斗金」，讓會員拉人頭賺錢，僅上線3個月便發展了逾10萬會員。

警方指出，疑犯王某等人在去年利用廣州立熏電子商務有限公司旗下的「E趣網上購物商城」營運CSC社交電商模塊，該模塊要求會員入會先繳付2200元（約2467港元），並綁定3件特定商品，並不斷推薦客戶購買該類商品，而該商品每售出一件便可獲得85元（約95港元）的獎勵。

經警方調查，發現該傳銷集團的會員，在發展下線人數達到60人、200人、500人時，即分別可對應成為社區代理、片區代理、大區代理，一名被捕疑犯人表示，自己在發展下線約100人左右時，自己的日收入已達6000元（約6728港元）。

警方在上月18日展開收網行動，在內地30多個省市，將該傳銷集團的涉案人員拘捕，凍結資金500餘萬（約560萬港元）元，查貨電腦、合約、銀行卡等作案工具一批。目前案件正在進一步偵辦中。