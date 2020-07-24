海參養殖基地違規用農藥　專家斥暴露管理盲點

「315晚會」日前曝光山東青島市即墨區海參養殖業戶違規使用農藥「敵敵畏」，政府各級部門相繼介入調查。即墨海參養殖調查專家組成員、中國水產科學研究院黃海水產研究所研究員王印庚稱，此次事件暴露內地水產養殖行業用藥存在管理盲點、法規銜接疏漏等問題。

王印庚指，水產養殖者一般參考水產禁用藥物清單用藥，較少注意農藥管理條例，由於不同的法規條例是由個別部門制訂，管轄範圍和宣傳貫徹存在盲點。他認為專項整治行動應明確用藥種類，建議用同一列表，將所有水產養殖禁用藥和可用藥羅列清楚，同時加強宣傳，便於更規範使用藥品。

山東省農業農村廳對事發基地水體、底泥、海參取樣檢測後，抽檢的66批次樣本均未檢出敵敵畏成分。王印庚解釋，大多數養殖戶都使用生石灰清理池塘，成本低且操作簡便，但使用敵敵畏消毒更能節省人力物力，加上對相關管理條例認知缺失，可能成為個別養殖戶選用敵敵畏的原因。

他表示，海參養殖基本不需要投餵餌料，主要依靠攝食池塘底泥中的有機物和天然微藻等，採用微生態製劑淨化水質。內地海參市場規模龐大，但此次曝光後，海參銷售鏈幾乎癱瘓，經濟損失巨大。他認為應以是次事件為契機，進一步完善相關可用藥物、禁用藥物的條例，加強海參養殖技術培訓，提升養殖戶從業技術水平。