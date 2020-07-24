網傳三峽潰壩模擬影片　下洩洪水將以時速70公里摧毀宜昌

內地連續暴雨，三峽大壩截洪壓力不斷增大，早前內地官媒體披露，雖然在安全範圍內，但三峽大壩確實存在位移、變形、滲漏等問題。近日網傳一段名為「三峽潰壩預演」的模擬影片，指如果三峽潰壩，下洩的洪水將以時速100公里的速度，在30分鐘內摧毀葛洲壩到達宜昌城區，届時高達20米的洪水會以時速70公里的速度摧毀整個宜昌市。

影片指出，三峽大壩高度達181米，壩體長度2.3公里，正常蓄水高度175米，總容量393億立方米；影片模擬壩體完全粉碎的潰壩情況，指下洩的洪水在迅速摧毀宜昌市後，將以不低於時速60公里的速度淹沒沿途城鎮，洪水高度約15至20米，並在淹沒宜都後會以扇形前進，受災面積將大增，洪水除沿主河道摧毀荊州，擴散出去的洪水將直奔武漢。

一名安徽省防汛人員觀看影片後，認為該片應該是半官方機構做出的沙盤推演，他認為一般人無法做出如此專業的推測；而為何該片會在網上流傳，可能是當局有相關的目的，或許目前三峽大壩已經有問題浮現；他又表示，若再發生超大暴雨的話，會使防汛形勢更為嚴峻，三峽大壩上游一旦再有超大洪水，情況將相當危險。

據了解，截至周四（23日）晚8時，三峽水庫水位160.15米，入庫流量為每秒3.3萬立方米，出庫流量為每秒4.3萬立方米；但目前，長江上游暴雨不斷，湖北當局透露，目前長江第3號洪水正在形成。