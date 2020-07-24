男童疑遭掌摑嚇到瀨尿　幼稚園開除涉事老師

陝西安康市王先生周三（22日）接獲幼稚園通知，其6歲半兒子小新（化名）瀨尿，更與同學起衝突。王先生其後發現兒子遭老師體罰導致失禁，於是報警。警方已帶走涉事丁姓女老師調查。園方隨後回應稱，目前主張與家長調解，將會開除丁女，並在校內張貼公告公開道歉。

王先生指，當日接獲安康漢濱區果園幼兒園通知稱兒子瀨尿，要求他帶替換衣服接走孩子。由於兒子一直沒有失禁的情況，他詢問老師後，得知小新與同學起衝突，對方扔掉兒子的擦膠，小新則踢了同學一腳，剛好被老師目擊。

王先生之後查看閉路電視畫面，發現當日上午10時半，當值老師丁女多次對兒子掌摑、扭耳朵、拍打屁股懲罰小新；後者被嚇得失禁後，丁女更阻止小新如廁。王先生於是報警處理，經醫生檢查，兒子右臉軟組織挫傷。

幼稚園校長表示，得悉事件後已即時檢查小新身體，未有發現任何傷痕；丁女亦稱無掌摑小新。丁女表示，看見小新踢同學後，將他拉到一旁拍​​肩膀，小新下意識捂臉，閉路電視畫面角度或產生誤會。校長續指，丁女在校任教超過1年，從未發生過打孩子情況。丁女目前已被帶走調查，警方稱若雙方私下無法調解，老師或要拘留10天。