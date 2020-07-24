美軍一日派5機飛南海　解放軍雷州半島演習封海

南海局勢持續緊張。美軍周四（23日）一日內派出5架軍機飛赴有關海域上空。同日解放軍發布封海公告，指計劃於7月25日至8月2日在雷州半島以西海域舉行實彈射擊演習。雷州半島是位於廣東省西南部的中國大陸最南端，東接南海、西頻北部灣。

據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」Twitter帳號周四發布消息，當天一架美軍P-3C反潛巡邏機從台灣南部海域進入南海，向西飛行一段距離後折返；同日晚上8時至9時，美國空軍的一架RC-135W偵察機和一架P-8A反潛巡邏機又從台灣南部海域進入南海，朝廣東省方向飛行；另當日還有4架美國空軍KC-135R空中加油機先後出現在西太平洋海域，其中2架進入南海上空。

在這之前，美軍於本月13日、15日、17日、21日和22日也分別派出軍機進入南海上空執行任務。

另解放軍95180部隊針對將在雷州半島以西海域舉行實彈演習發出的封海公告指出，屆時禁止相應海域一切海上航行及漁業作業，船隻必須停泊港內禁止出海。公告又警告，「此次打靶覆蓋範圍大、彈藥威力大，擅自出海被誤炸誤傷的危險極大」，任何人如擅自出海造成危險，後果自負。