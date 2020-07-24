省衞健委主任被免職　2名副省長履新

湖北省十三屆人大常委會第十七次會議周五（24日）表決通過，任命張文兵為該省副省長，並任命徐文海為副省長兼省公安廳廳長。張文兵原為國家市場監管總局標準技術管理司司長，徐文海則原為廣東省深圳市副市長、市公安局局長。

今年初湖北省武漢市爆發新冠肺炎疫情，引發該省官場地震，包括該省省委書記蔣超良及省委副書記馬國強在內的多名官職被免職。今年6月，張文兵、徐文海已赴湖北工作，前者為省政府黨組成員，後者則任省政府黨組成員、省委政法委第一副書記、省公安廳黨委書記。

目前，湖北省政府共設「一正八副一秘書長」10名領導，分別是省長王曉東，常務副省長黃楚平，副省長曹廣晶、萬勇、趙海山、楊云彥、肖菊華、張文兵、徐文海，秘書長別必雄。

同日省人大常委會會議亦通過3名廳級官員任命，包括劉海軍出任省經濟和信息化廳廳長、龔舉文為省司法廳廳長，以及塗遠超為省衞健委主任。今年2月，湖北省衞健委黨組書記張晉及衞健委主任劉英姿被免職，兩個職缺均由新任省委常委王賀勝兼任。會議同時決定免去王的省衞健委主任職務。