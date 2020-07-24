聶福如晉升副部級　任國安部政治部主任

公安部領導近日接連調整，官網在本月6日撤下公安部黨委委員、部長助理聶福如的簡歷，其去向令人關注。聶福如周二（24日）以國家安全部政治部主任身分，在北京出席第二屆「四個一百」優秀政法新媒體榜單發布儀式暨全國政法戰線抗疫精神宣傳展示活動，顯示他已晉升為副部級，並調任國安部。

中央政法委秘書長陳一新同日參加活動並致辭，同場亦有中央政法委副秘書長雷東生、中央宣傳部副部長梁言順、最高人民法院副院長賀榮、最高人民檢察院副檢察長童建明、公安部副部長許甘露、司法部副部長熊選國、中央網信辦傳播局副局長邵波濤等人。

這是聶福如首次以新職位出現在政法系統活動現場，其前任國安部政治部主任李文章已於4月調任國務院副秘書長、國務院機關黨組成員、國家信訪局局長、黨組書記。

資料顯示，現年54歲的聶福如長期在紀檢系統工作，曾任中紀委第六紀檢監察室副主任、駐公安部紀檢組副組長、公安部紀委副書記等職，至2016年任公安部辦公廳主任、新聞發言人； 2018年9月任公安部黨委委員、部長助理兼辦公廳主任，至本月10日免去其職務。