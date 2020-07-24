新冠肺炎：台3宗輸入　下周日起來自菲律賓一律採檢

台灣周五（24日）公布當地新增3宗境外輸入新冠肺炎確診病例，全部來自菲律賓。台流行疫情指揮中心表示，從下周日（26日）起，將對由菲國飛抵台灣的所有旅客一律採樣檢測。截至目前，台灣累計458人確診，當中7人死亡。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，新增個案分別為2男1女。其中，50多歲的男子去年11月到菲國工作，7月13日起持續出現咳嗽、怠倦等症狀，曾於當地就醫。男子於周一（20日）由菲國返台入境時因有咳嗽、頭痛症狀，採檢後被送往集中檢疫觀察，周二（21日）檢驗結果無感染，但因男子咳嗽仍劇烈，於是由檢疫所協助安排送院並再次採檢，終於周五確診。

另一名30歲確診男子，今年3月到菲國探親，7月13日自菲國返台入境後於住所進行居家檢疫，其後出現頭痛、嗅味覺異常症狀，同月17日起因發燒、頭痛，周一向地方衞生單位通報後就醫採檢，周五確診，目前入院隔離。

最後一名30多歲女確診者今年1月到菲國工作，7月14日起陸續出現發燒、嗅味覺異常及腹瀉症狀，曾於當地接受公司安排的病毒快速測駛，結果無感染。女確診者周三（22日）自菲國返台入境後接受採檢後送往集中檢疫所隔離，同樣於周五確診。

據了解，台衞生單位已掌握3宗個案接觸者共74人，其中55人為同機乘客，已列為居家隔離對象，另34人為同機機組人員，當中25人列為自主健康管理對象，另9人未入境將透過國際衞生條例國家對口單位通知相關國家。

指揮中心指揮官陳時在記者會上表示，本月以來，台灣確診的11宗境外輸入個案中，6人來自菲國，另4人由當地經台灣轉機至香港後確診，顯示菲國疫情風險高。因此由下周日起，菲國入境的台灣及部分外籍人士，包括持居留證或居留簽證、移工、境外生等，入境時均須於機場完成採檢，如有症狀者需送至集中檢疫所等候檢測結果，無症狀者返家或到防疫旅館完成14天隔離檢疫。