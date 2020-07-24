美駐成都總領事因故留守　妻子為台灣作家

中美關係緊張，中國周五（24日）下令美國關閉駐成都總領事館。台媒報道，原本在7月已完成任期的美國駐成都總領事林杰偉（Jim Mullinax）因故留守成都至今，其夫人為台灣作家莊祖宜，二人育有兩子，惟因疫情而分隔中美兩地。

莊祖宜此前曾在Facebook、微博發文，指新冠肺炎疫情於湖北武漢爆發後，她在2月1日被告知美國當局要求外交人員家屬立即返美，莊於是在兩日後攜孩子撤離，林杰偉則繼續留守成都總領館，夫婦自此分隔兩地至今。林杰偉原在7月返回華盛頓，惟莊女周二（21日）發文透露，接到大使致電指丈夫要繼續待在成都，且說不準多久，「我們憤怒和失望又有甚麼用呢」。

為應對美方要求中方關閉駐休斯敦總領事館，此前已有報道指中方下令關閉美國駐成都總領事館以作反擊，莊祖宜當時表示這些都還是臆測；至外交部正式公布後，不少友人到莊的Facebook留言，祝她早日與丈夫團聚。

林杰偉於2017年8月就任，他此前曾擔任美國駐印尼大使館經濟領事，東亞及太平洋地區經濟政策辦公室代理主任等。