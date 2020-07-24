涉受賄大搞權錢交易　公安廳前副廳長被雙開

內蒙古自治區紀委監委周五（24日）通報，經自治區紀委常委會審議並報黨委批准，自治區公安廳前黨委委員、副廳長趙雲輝涉嚴重違紀違法，收受巨額賄款及大搞權錢交易，決定給予其開除黨籍及公職處分，並移送檢察機關依法審查，收繳其違紀違法所得。

通報指出，趙雲輝身為黨員領導幹部，對黨紀國法置若罔聞，大搞權錢交易，將公權力淪為牟取個人私利的工具。另又對黨不忠誠、不老實，對抗審查，不按規定如實報告個人有關事項；更收送禮金、禮品，用公款向有關部門送禮，超標準配備使用公務用車，利用職務的便利，收受巨額財物為他人牟取利益，家庭財產和支出超過合法收入，且差額巨大。

當局認為，趙嚴重違反黨的政治、組織、廉潔等紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄和巨額財產來源不明犯罪，且在黨的十八大、十九大後不收斂、不收手，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理，遂依據有關規定給予其上述處分。

公開資料顯示，現年60歲的趙雲輝在1994年5月起，先後擔任包頭市公安局法制處處長、戶政處處長；東河分局黨委書記、局長；興安盟副盟長、公安局局長；呼和浩特市副市長、公安局局長。至2013年5月，趙出任內蒙古公安廳黨委委員、副廳長，呼和浩特市副市長、公安局局長等職，2015年11月兼任內蒙古自治區第十屆紀律檢查委員會委員，至去年6月受查。